Carlos Lupi será ouvido em comissão da Câmara em meio a fraudes no INSS

Há a expectativa de que Lupi seja questionado sobre os descontos irregulares no INSS - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil )

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados recebe, nesta terça-feira (29/4), a partir das 14h, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Ele deverá apresentar aos parlamentares os planos e a agenda estratégica da pasta para os próximos anos. O Ministério da Previdência Social disse ao Correio que a presença do ministro na audiência está confirmada.

Apesar da presença do ministro ter sido solicitada antes da deflagração da operação 'Sem desconto', que identificou cobranças indevidas por associações e sindicatos a aposentados e pensionistas, há a expectativa de que Lupi seja questionado sobre os descontos irregulares. Segundo a Polícia Federal, as entidades cobraram o valor estimado de R$ 6,3 bilhões, no período entre 2019 e 2024.

Leia também: INSS registrou mais de 1 milhão de pedidos de exclusão de descontos

Além disso, a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado analisa, também nesta terça a partir das 14h, o possível comparecimento de Lupi para prestar esclarecimentos sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os senadores votarão requerimentos do senador Rogerio Marinho (PL-RN) para convocar Lupi (quando a presença será obrigatória) e do senador Dr. Hiran (PP-RR), para convidá-lo (quando o comparecimento é facultativo).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular