Supremo retoma, na manhã hoje, julgamento de Collor

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta segunda-feira (28/4), o julgamento do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. A sessão ocorrerá no plenário virtual da Corte com início previsto para às 11h.

O julgamento é aguardado com expectativa, pois definirá se o político continuará cumprindo sua pena em regime fechado ou se haverá alguma alteração em sua situação prisional. Na sexta-feira (25/4), após a detenção de Collor, o ministro Gilmar Mendes havia solicitado o destaque do processo, o que levaria a análise para o plenário físico da Corte, adiando a decisão. No entanto, diante da formação de maioria favorável à prisão, ele retirou o pedido, permitindo que o julgamento fosse concluído no plenário virtual desta segunda-feira.

Na sessão do STF de sexta-feira, antes da suspensão da votação, seis ministros se manifestaram a favor da manutenção da prisão de Collor: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Por outro lado, o ministro Cristiano Zanin declarou-se impedido de participar do julgamento por ter atuado como advogado em processos da Operação Lava Jato antes de sua nomeação ao Supremo.

Procurada, a defesa de Collor informou que foi impedida de dar entrevistas para a imprensa. Um novo pedido chegou a ser feito ao STF no sábado, solicitando a conversão da pena em prisão domiciliar, alegando que o ex-presidente, de 75 anos, sofre de doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno bipolar. Para embasar o pedido, os advogados do ex-presidente anexaram um atestado médico elaborado por um especialista que acompanha Collor há anos.

Condenação por corrupção na Lava-Jato

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou na quinta-feira (24/4), a prisão do ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello. O político alagoano foi condenado em 2023 pelo crime de corrupção no processo da Lava-Jato.

Fernando Collor foi preso na madrugada de sexta-feira, no aeroporto de Maceió, e, durante a audiência de custódia, o político afirmou que não tem doenças e não faz uso de medicamentos, contrariando o seu advogado de defesa.

Em 13 minutos de conversa com o juiz instrutor do gabinete de Moraes, Rafael Tamai, Collor se manteve tranquilo e chegou até a sorrir, afirmando momentos depois que prefere cumprir a pena em Alagoas em vez de ser transferido para Brasília.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular