Oposição pressiona por PL da Anistia e CPI do INSS

A liderança da oposição na Câmara dos Deputados realizou nesta terça-feira (29/4) uma reunião em Brasília para alinhar estratégias sobre as pautas prioritárias da semana. Entre os temas centrais estiveram o Projeto de Lei da Anistia, que beneficia envolvidos nos atos de 8 de janeiro, e a proposta de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os descontos indevidos em benefícios do INSS.

O deputado Tenente-Coronel Zucco (PL-RS) afirmou que a oposição está próxima de atingir o número necessário de assinaturas para instalar a CPI. “Faltam menos de 10 assinaturas. Isso que está acontecendo com os aposentados é um verdadeiro roubo”, disse. Zucco também criticou a resistência de alguns líderes partidários em pautar o PL da Anistia, apesar do apoio da maioria da Casa, e anunciou que a oposição pode adotar novas ações além da obstrução.

Segundo o deputado, há uma pressão direta sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, para cumprir a promessa de dar andamento à proposta. “Nós temos a votação madura, temos uma pauta necessária. A sociedade pede que a gente vire essa página”, afirmou. Zucco também reclamou de uma “velocidade muito lenta” nos trabalhos do plenário, como forma de protesto do PL.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), reforçou o discurso e disse que a oposição seguirá firme com a obstrução até que o projeto seja pautado. “Não arredaremos o pé um milímetro sequer”, declarou. Ele também mostrou otimismo com a CPI do INSS, afirmando que deve protocolar o requerimento ainda hoje, caso consiga as últimas assinaturas necessárias.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes