Senador ameaça CPI contra CBF por uniforme vermelho da Seleção

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) ameaça abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) contra presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, após descontentamento com possível mudança na cor da camisa da Seleção Brasileira.

Em suas redes sociais nesta segunda-feira (28/4), o senador reclamou da decisão da entidade e da fornecedora de material esportivo, a Nike.

"A Copa do Mundo é feita por seleções. As seleções são representadas por sua bandeira. A bandeira do Brasil tem vermelho?", se queixa o político.

Posteriormente, o político menciona a assinatura do ex-presidente da CBF Coronel Nunes que, segundo a matéria mencionada, está com déficit cognitivo e não estaria mais respondendo por seus atos.

Apesar da fala do senador, diversas outras seleções fazem uso de uniformes em cores que não estão em suas bandeiras, como é o caso da Itália, que usa azul, apesar da bandeiras ser verde, branca e vermelha; Alemanha, que usa branco, enquanto a bandeira é preta, amarela e vermelha; Japão, que usa azul, enquanto a bandeira é branca e vermelha; Venezuela, que usa o grená, enquanto a bandeira segue com as cores vermelha, azul, amarela e branca, entre outros selecionados.

Cleitinho afirmou que a decisão tem como intenção uma tentativa de fazer política em data eleitoral e que busca acabar com o símbolo que atualmente é fortemente adotado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Tem tudo a ver com política, ano que vem é ano de Copa do Mundo e ano eleitoral. Eles querem fazer politicagem e ideologia acabando com uma tradição de uma camisa que é verde e amarela", afirmou.

Apesar da reclamação, a camisa que deve ser alterada é a segunda, que é tradicionalmente azul, desde a final da Copa do Mundo de 1958 em partida contra a Suécia, que também usava uniforme amarelo.

A tradicional camisa amarela deve seguir conforme é desde a derrota na final da Copa do Mundo de 1950 contra o Uruguai. Antes o Brasil fazia uso de uma camisa predominantemente branca.