CPI do INSS vai atrapalhar investigação da PF, diz líder do PT

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), disse nesta quarta-feira (30) que a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os desvios criminosos em aposentadorias poderia atrapalhar as investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União.

“Olha, CPI é bom quando você pega o um tema e começa a investigação. A investigação tá sendo feita de forma clara, contundente pela Polícia Federal e pela CGU e vai pegar todo mundo. Quem tiver envolvido em alguma coisa aí vai ser descoberto. Esse é um crime roubar aposentados que na verdade é um crime abjeto. Então a linha da Polícia Federal e da CGU é ir para cima e investigar tudo”, disse para jornalistas depois da reunião de líderes partidários com o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB).

O posicionamento de Lindbergh e de outros parlamentares alinhados ao governo é o de evitar que a oposição capitaneie politicamente em cima do escândalo no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com as investigações já em andamento, o que sairia da CPI seria pura munição política contra a gestão Lula (PT), com objetivo de dificultar o projeto de reeleição para 2026.

“Sempre quem pede assinatura pede para ser presidente da CPI. Ontem eu falei para o Coronel Chrisóstomo (PL-RO, autor do requerimento): ‘Coronel Chrisóstomo, o senhor acha que tem mais efeito uma investigação conduzida pela Polícia Federal ou por uma CPI presidida pelo senhor?’. A gente tem muito receio de ficar naquele Fla x Flu aqui e não investigar nada”, detalhou o líder do PT.

“Eu sinceramente não acho que uma CPI presidida por uma liderança do PL neste momento vai ajudar alguma coisa na investigação”, concluiu.

A oposição protocolou o pedido de CPI na tarde desta quarta depois de conseguir o mínimo de 171 assinaturas necessárias para ser instalada. Como mostrou o Correio, no entanto, a instalação depende de Hugo Motta e já há outros 12 pedidos de CPI aguardando uma decisão da Presidência da Casa.

A decisão sobre o assunto só virá depois da instalação, na próxima semana, de comissões especiais que vão discutir temas relevantes para o parlamento e para o governo, como o texto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.