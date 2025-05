Planalto faz mudanças na galeria dos presidentes após cobrança de Lula

As mudanças foram feitas em um dia de pouco movimento no Planalto, com ponto facultativo após o feriado de 1º de Maio - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O Palácio do Planalto fez alterações na galeria dos presidentes nesta sexta-feira (2/5), quatro meses após cobrança de Luiz Inácio Lula da Silva. Os quadros contam agora com um QR code para a página de cada ex-chefe do Executivo no Arquivo Nacional.

Além disso, a placa com o nome do mandatário agora mostra os períodos de cada gestão. As datas de nascimento e morte também permanecem.

A galeria dos presidentes foi destruída durante os ataques de 8 de janeiro, em 2023, e foi reaberta apenas em novembro de 2024. Em janeiro deste ano, o presidente Lula visitou a instalação, mas fez críticas às informações colocadas nos quadros.

Ele cobrou as mudanças ao então chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Valdomiro Luis de Souza, que recebeu a bronca publicamente.

“Eu quero que conte a história. A Dilma (Rousseff) foi eleita, foi reeleita, depois sofreu impeachment, sabe, por um golpe. Depois esse aqui (apontando para o quadro de Michel Temer), que não foi eleito. Esse aqui tomou posse em função do impeachment da Dilma”, destacou Lula. "Depois, esse aqui (Jair Bolsonaro) foi eleito em função das mentiras", acrescentou ainda.

Lula rebaixou servidor responsável pela galeria

O petista mandou que os quadros tivessem o período que cada ex-presidente governou e uma breve história do que ocorreu à época.

“Quero que quando a pessoa venha aqui, ao olhar nas fotos deles, saiba o que aconteceu com cada um. Não estou dando serviço, estou só falando de história", enfatizou. Valdomiro Luis de Souza foi demitido do cargo dois meses depois, no fim de março, e rebaixado para o posto de assessor.

Lula nomeou como substituto o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde Swedenberger Barbosa, que havia sido indicado por Nísia Trindade, demitida da pasta em fevereiro.

