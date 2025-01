Na galeria dos presidentes, Lula fala de Bolsonaro: "Eleito por mentiras"

Presidente Lula em visita à exposição sobre o 8 de janeiro, em cartaz no térreo do Palácio do Planalto - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, nesta quinta-feira (9/1), a galeria dos presidentes, no Palácio do Planalto. Na ocasião, o petista pediu ao curador que as fotos possuam mais informações históricas e criticou o governo do adversário, Jair Bolsonaro.

"Eu quero que conte a história. A Dilma foi eleita, foi reeleita, depois sofreu impeachment, sabe, por um golpe. Depois esse aqui [Michel Temer] que não foi eleito. Esse aqui tomou posse em função do impeachment da Dilma", iniciou o presidente, relembrando os ocorridos entre 2016 e 2017.

Leia também: Lula diz que fará reunião sobre Meta e pede respeito à soberania do Brasil

"Depois esse aqui [Jair Bolsonaro] foi eleito em função das mentiras", acrescentou.

O chefe do Executivo pediu ao curador, que acompanhava a visita do presidente à galeria, para que, além dos nomes, data de nascimento e de morte, exista o período que governou e uma breve história do que ocorria à época. O primeiro exemplo que ele utilizou foi o de Getúlio Vargas, que assumiu o poder em 1930, pela primeira vez.

Leia também: Bolsonaro rebate Lula sobre paixão por amantes e se declara para Michelle

"Ele foi tirado do governo [em 1945], por um golpe militar. Depois ele volta, em 1950, eleito pelo povo, e depois, em agosto de 1954, se matou", relembrou o presidente. "Quero que quando a pessoa venha aqui, ao olhar nas fotos deles, saiba o que aconteceu com cada um. Não estou dando serviço, estou só falando de história", complementou.

A galeria dos presidentes foi reinaugurada recentemente, em novembro do ano passado. Ela foi destruída nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 e demorou mais de um ano para ser refeita.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lula esteve na galeria, após visitar a exposição que acontece no térreo do Palácio do Planalto, sobre as obras de arte e patrimônio cultural destruídos e restaurados, após vândalos invadirem as sedes dos Três Poderes, em 8/1.