Rumo a Moscou, Janja viaja novamente antes de Lula, sem informar motivo

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, embarcou na manhã desta sexta-feira (2/5) para Moscou, na Rússia, em viagem antecipada em relação à comitiva presidencial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem chegada prevista à capital russa apenas na próxima quarta-feira (8/5).

O petista participará das cerimônias do Dia da Vitória, celebrado em 9 de maio, ao lado do presidente russo, Vladimir Putin. A data marca os 80 anos da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A previsão é de que a comitiva brasileira permaneça no país até 10 de maio. Depois da passagem por Moscou, o presidente segue para a China, onde participa do IV Fórum China-Celac.

Antecipação de Janja lembra "viagem-surpresa" em março ao Japão, onde a primeira-dama chegou uma semana antes de Lula. Procurada pelo Correio, a assessoria da primeira-dama não informou os motivos da antecipação da viagem à Rússia. O espaço segue aberto.

Agenda da primeira-dama

Janja foi alvo de críticas recentemente por não divulgar seus compromissos oficiais, especialmente após o governo federal impor sigilo à agenda da primeira-dama. O Palácio do Planalto passou então a divulgar, a partir de 25 de abril, a agenda oficial da primeira-dama Janja da Silva, após orientação da Advocacia-Geral da União (AGU). Os compromissos são divulgados no site da Presidência.

