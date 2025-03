Lula embarca para o Japão e Vietnã, com escala nos Estados Unidos

Lula decolou no VC-1, conhecido como o "Aerolula", rumo ao Aeroporto Internacional George Bush, em Huston, no Texas. Depois, embarcará no KC-30, da Força Aérea, rumo a Tóquio. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou neste sábado (22/3) rumo a compromissos no Japão e no Vietnã que terá na próxima semana. O avião presidencial decolou às 20h51 da Base Aérea de Brasília, levando uma comitiva formada por ministros e parlamentares.

Como de praxe, o comando da Presidência da República passa para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, no momento do embarque. Ele assume como presidente em exercício até a volta do titular.

Lula decolou no VC-1, conhecido como o "Aerolula", rumo ao Aeroporto Internacional George Bush, em Huston, no Texas. A chegada está prevista para as 4h15 deste domingo (23), no horário local (6h15 no horário de Brasília). O tempo de voo é de pouco mais de sete horas.

O presidente vai trocar de aeronave durante a escala, embarcando no KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB), um Airbus A330-200. A escolha ocorreu por conta da maior autonomia da segunda aeronave, que fica entre 12 e 15 horas no ar. Com a mudança, será possível voar direto dos Estados Unidos para o Japão, sem fazer outras paradas.

Por outro lado, o avião é menos confortável que o VC-1, e não tem acesso à internet. Ele usa a mesma configuração utilizada em aeronaves da aviação comercial, com primeira classe, executiva e econômica.

Acompanham Lula os ministros Juscelino Filho (Comunicação), Camilo Santana (Educação), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Rui Costa (Casa Civil), Carlos Fávaro (Agricultura), e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

Também estarão presentes os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além dos ex-presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), entre outras autoridades.

Agenda comercial na pauta

A primeira visita será ao Japão, onde Lula chega na segunda-feira (24). O presidente fará uma visita de Estado, com recepção no Palácio Imperial, em Tóquio, pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako. A primeira-dama Rosângela da Silva também estará presente. Lula ainda fará uma reunião bilateral com o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, e participará de um fórum empresarial.

Já na quinta-feira (27) o presidente e sua comitiva irão a Hanói, no Vietnã, e terá reunião com o primeiro-ministro Pham Minh Chin, entre outros compromissos. Lula embarca de volta ao Brasil no sábado seguinte (29). Nos dois países, Lula quer aumentar o comércio com o Brasil e abrir mercados para produtos brasileiros.