INSS abre processo interno contra 12 entidades acusadas de fraude

Após escândalo de corrupção do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), a Corregedoria-Geral do órgão decidiu, nesta segunda-feira (5/5), abrir Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) contra 12 entidades suspeitas de desconto indevido em folha de pagamento de aposentados e pensionistas beneficiários do órgão.

A apuração de possíveis irregularidades será feita em paralelo com a investigação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) — por intermédio da ‘Operação Sem Desconto’.

As associações alvo dos processos são a Ambec, CBPA, Caap, APDAP Prev, Asabasp, AAPEN, AAPPS, AAPB, ASBrapi, Cebap, Unaspub e APBrasil. Dessas, Ambec, AAPEN, Unaspub e Caap também são investigadas pela PF.

O prazo para conclusão dos trabalhos é de 180 dias. O PAR é um instrumento de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, com base na Lei Anticorrupção.