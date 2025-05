"Respeitamos e seguimos dialogando", diz Gleisi sobre rompimento do PDT

"Respeitamos o posicionamento da bancada e seguimos dialogando com o PDT, contando com o apoio do partido nas matérias de interesse do país", disse Gleisi - (crédito: Platobr Politica)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira (6/5) que respeita o posicionamento da bancada do PDT na Câmara, que decidiu desembarcar da base governista. O anúncio foi feito hoje pelo líder do partido, deputado Mário Heringer (PDT-MG).

Gleisi comentou ainda que o governo federal continua dialogando com o partido e contando com seu apoio no Congresso.

“Respeitamos o posicionamento da bancada e seguimos dialogando com o PDT, contando com o apoio do partido nas matérias de interesse do país”, respondeu Gleisi por meio da sua assessoria ao ser questionada pelo Correio.

Decisão ocorre após demissão de Lupi

Heringer anunciou a decisão a jornalistas no Congresso Nacional, esclarecendo que é um posicionamento adotado pelos parlamentares do PDT apenas da Câmara. Ele disse ainda que a bancada será independente, e não oposição ao governo. O PDT possui 17 deputados.

O desembarque ocorreu após a crise no INSS, que derrubou o então ministro da Previdência, Carlos Lupi, presidente do PDT. O ministério continuou sob o comando do partido, com o agora ministro Wolney Queiroz.

Lupi foi alvo de pressão para sair do governo por aliados e opositores. Ele foi criticado pela demora em agir frente ao esquema criminoso, que desviou até R$ 6,3 bilhões da conta de aposentados e pensionistas.

