Como será o ato convocado por Bolsonaro nesta quarta-feira em Brasília

Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) convocou um ato bolsonarista para esta quarta-feira (7/5), em Brasília. A manifestação – a primeira reunião dos apoiadores desde os atos de 8 de janeiro – deixará parte das avenidas da Esplanada dos Ministérios fechada e um bloqueio policial em frente ao Congresso Nacional.

Segundo a convocação publicada nas redes sociais de Bolsonaro, o ato começará às 16h na Torre de TV, seguindo em marcha para a Avenida José Sarney – a penúltima antes do Congresso. O percurso será de aproximadamente três quilômetros.

Entre o Ministério da Justiça e o Palácio do Itamaraty, haverá grades para impedir que os bolsonaristas se aproximem dos prédios dos Três Poderes. Conforme a Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), “o efetivo será reforçado com o objetivo de garantir a segurança e tranquilidade de todos os envolvidos na manifestação”.

A corporação informa também que “o trânsito não será fechado e que duas faixas serão destinadas ao público presente, com o Batalhão de Trânsito sendo responsável pela orientação e segurança no local”. Além disso, três das seis faixas do Eixo Monumental e da Esplanada dos Ministérios serão fechadas devido ao ato. Duas dessas serão destinadas aos manifestantes, enquanto a terceira será reservada para fluxo de veículos policiais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A PM-DF garante que a manifestação, a princípio, não ocasionará impacto no trânsito. “Três faixas serão ocupadas na via S1 para o deslocamento, dois pelos manifestantes e um para acompanhamento policial. Procedimento esse, utilizado pelo trânsito da PMDF, para garantir segurança e fluidez para todas as manifestações. Essa manifestação de amanhã terminará na avenida José Sarney, que já estará fechada desde a noite do dia de hoje. Tem previsão de um carro de som que acompanhará os manifestantes durante todo o trajeto”, declara.

A chamada ‘Caminhada pela Amizade Humanitária’ visa “resgatar a democracia para trabalhar a favor do Brasil”. Segundo Bolsonaro, a caminhada pacífica procura a “anistia humanitária em prol dos patriotas do 8 de janeiro”. O ex-presidente tentará estar presente, o que depende de sua situação de saúde. Embora Bolsonaro tenha recebido alta hospitalar no domingo (4/5), a recomendação médica é de que ele evite aglomerações por risco de infecção.

Nesta segunda (5/5), uma reunião da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) estimou que irão participar do ato cerca de 2,5 mil e 5 mil pessoas. É previsto que a caminhada termine às 17h30. Segundo o deputado distrital Thiago Manzoni (PL), o principal pedido dos organizadores é que sejam respeitadas as faixas bloqueadas.

Seguindo o padrão de outras manifestações convocadas por Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia organizará o ato. Segundo a Agência Estado, o líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo informou que a manifestação será documentada e contará com um trio elétrico.

Entre os apoiadores do ex-presidente que divulgaram a convocação da caminhada, estão a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, e Silas Malafaia. Participaram do vídeo de convocação nomes como Bia Kicis (PL-DF) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)