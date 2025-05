STF homologa acordo para ampliar o uso de câmaras corporais por policiais em SP

Um acordo homologado entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o estado de São Paulo irá ampliar em 25% o número de câmeras corporais em policiais militares da unidade federativa. O anúncio foi feito pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, em início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira (8/5) na Corte.

A Defensoria Pública e o Ministério Público estaduais também participaram do acordo. Além do aumento de câmeras, ficou estabelecida a atualização de tecnologia para uso o acionamento das câmeras, que poderá ser feito de três formas: remota, automática e pelos próprios agentes em serviço. A Polícia Militar deverá promover ações educativas com o objetivo de criar uma cultura institucional de valorização do uso das câmeras.

“Considero que o acordo alcança um ponto de equilíbrio importante entre dois valores constitucionais centrais: a liberdade da Administração Pública para desenhar e aprimorar suas políticas públicas e a necessidade de respeito aos direitos fundamentais, especialmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade”, comentou Barroso.

O caso passará a ser acompanhado pela 11ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo. O descumprimento grave das condições acordadas poderá resultar em extinção do acordo.