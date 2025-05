Davi Alcolumbre saúda novo Papa e destaca valores de união e fraternidade

Alcolumbre: "Desejo que seu pontificado fortaleça os laços entre as nações e reavive, nos corações de todos, o poder transformador da fé, da compaixão e do bem comum" - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), divulgou nota nesta quinta-feira (8/5) para saudar a eleição do novo líder da Igreja Católica, o cardeal norte-americano Robert Prevost, agora Papa Leão XIV. Em sua mensagem, o parlamentar destacou o simbolismo do momento para a renovação espiritual e o fortalecimento dos laços entre os povos.

“Recebo com alegria e respeito a eleição de Robert Prevost, Papa Leão XIV. Que sua chegada ao pontificado seja luz para os fiéis, força para os que têm fé e esperança para todos os que acreditam em um mundo mais justo, fraterno e solidário”, afirmou Alcolumbre em trecho da nota divulgada.

O senador também ressaltou que o início do pontificado de Leão XIV representa um novo capítulo na história da Igreja, pautado por valores universais como o diálogo, a humildade e o amor ao próximo. “Que sua santidade seja uma inspiração viva de paz, diálogo e amor ao próximo, guiando os povos com sabedoria, humildade e coragem diante dos desafios do nosso tempo”, declarou.

Por fim, Alcolumbre disse esperar que o novo papa consiga fortalecer a fé e a cooperação global em tempos de instabilidade. “Desejo que seu pontificado fortaleça os laços entre as nações e reavive, nos corações de todos, o poder transformador da fé, da compaixão e do bem comum”, concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

