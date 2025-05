Câmara confunde Hugo Motta com Hugo Gloss em publicação nas redes sociais

Ao divulgar matéria sobre opinião de Hugo Motta a respeito da eleição do novo papa, o perfil oficial da Câmara dos Deputados no X (antigo Twitter), nesta quinta-feira (8/5), confundiu o nome de usuário do presidente da Casa com o do xará Hugo Gloss, jornalista e blogueiro conhecido na internet. A publicação foi corrigida imediatamente, mas a confusão ficou gravada em recortes divulgados por internautas. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Presidente da Câmara, @HugoGloss, disse esperar que o papa Leão XIV continue o legado da tolerância, diálogo e conciliação do papa Francisco”, dizia o post, que desde 16h05 exibe a informação atualizada, com o perfil correto do parlamentar. Perfil oficial da Câmara dos Deputados no X confunde nomes de usuários de Hugo Motta, presidente da Casa, e Hugo Gloss, jornalista e influenciador (foto: Reprodução/Redes sociais)

Ao Correio, o órgão informou, em nota, que o perfil na rede social “marcou equivocadamente o influenciador Hugo Gloss, ao citar a nota do presidente da Câmara, Hugo Motta, a respeito do Papa Leão XIV”. Eles enfatizam que “o post já foi corrigido” e que “o erro ficou publicado das 15h45 às 16h02”.

Nas próprios perfis, os xarás também se divertiram com o equívoco. O jornalista replicou o print e fez uma piada com a confusão. “Obrigado, eleitores”, escreveu Gloss na legenda. “Brasil acima de tudo, Beyoncé acima de todos!”

Leia íntegra d e nota da Câmara enviada ao Correio :

“O perfil oficial da Câmara no X marcou equivocadamente o influenciador Hugo Gloss, ao citar a nota do presidente da Câmara, Hugo Motta, a respeito do Papa Leão XIV. O post já foi corrigido. O erro ficou publicado das 15h45 às 16h02.”