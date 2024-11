Tatá Werneck se envolve em treta com Hugo Gloss e é exposta na web

A Tatá Werneck e o jornalista Bruno Rocha, mais conhecido como Hugo Gloss, protagonizaram um desentendimento polêmico nas redes sociais. Na última sexta-feira (9), a apresentadora reclamou de uma propaganda feita por uma marca famosa e a indignação dela repercutiu na mídia.

No entanto, segundo o jornalista, a apresentadora teria entrado em contato com ele, e após não conseguir falar com Hugo, Tatá teria conversado com o seu sócio. Na ocasião, a famosa pediu para que a publicação noticiada pelo famoso portal fosse apagada.

"A pessoa me ligou, mandou mensagem, falou com meu sócio, a pessoa falou e apagou a mensagem em seguida [...] Aí não, amor. Quando você fala e você apaga, você está o quê? Com medo. Você não mexe na caixinha da confiança, amor. Você quer ser respeitada? Então você respeite os outros", disparou ele nas redes sociais.

Em seguida, Hugo ainda declarou que o sócio dele está ainda mais revoltado com Werneck. Eles se conhecem desde antes da fama. "No dia que eu abrir a minha boca e falar desse povo todo [...] Eu estou trabalhando o meu espírito, mas dá um ódio, isso dá. Ela deslumbrou, tá se achando acima de tudo e todos", completou ele.

Tatá Werneck reclama de contrato com publicidade

Vale lembrar que, Tatá reclamou de que uma famosa marca orçou o valor da publicidade dela, no entanto, não quis pagar e contratou uma outra profissional para a gravação de uma propaganda com Narcisa Tamborindeguy e Inês Brasil.

Para quem não acompanhou, as duas fizeram um encontro histórico no "Lady Night", programa humorístico exibido no Multishow, da TV Globo.