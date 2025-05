Hugo Motta reage com bom humor após ser confundido com Hugo Gloss; veja vídeo

"Ontem um colaborador aqui da nossa comunicação cometeu um erro, me confundiu com o Hugo Gloss, que é bem mais popular do que eu, mas a fala é verdadeira", disse o deputado, em tom descontraído - (crédito: Platobr Politica)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), usou as redes sociais nesta sexta-feira (9/5) para reagir com bom humor a um erro inusitado cometido pela equipe de comunicação da Casa. Na postagem oficial sobre a escolha do novo papa, Leão XIV, o perfil institucional da Câmara creditou a declaração do parlamentar ao influenciador digital Hugo Gloss, gerando repercussão imediata e memes nas redes.

Leia também: Câmara confunde Hugo Motta com Hugo Gloss em publicação nas redes sociais

Com jogo de cintura, Motta publicou um vídeo em seus perfis no X (antigo Twitter) e no Instagram reconhecendo o equívoco — atribuído a um funcionário da Câmara — e brincou com a confusão. “Ontem um colaborador aqui da nossa comunicação cometeu um erro, me confundiu com o Hugo Gloss, que é bem mais popular do que eu, mas a fala é verdadeira”, disse o deputado, em tom descontraído.

No vídeo, Hugo Motta reforçou sua mensagem de apoio ao novo pontífice e desejou que ele siga os passos do papa Francisco. “Nós torcemos para que o novo papa possa manter o legado de tolerância, de inclusão do querido papa Francisco, que nos deixou. Tenho certeza que meu xará torce por isso também”, finalizou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Motta (@hugomottapb)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular