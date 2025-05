"6x1 é uma jornada cruel",diz Marinho ao propor debate gradual sobre o fim

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou, após visitar a Feira Nacional da Reforma Agrária, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) em São Paulo neste sábado (10/5), que, embora o governo seja favorável ao fim da escala 6x1, é inviável que ela acabe imediatamente. Para ele, a jornada é “cruel” e deve haver “debate saudável” a respeito do tema.

A jornalistas, o representante da pasta afirmou acreditar ser viável aprovar a redução da jornada de forma tranquila, levando em conta todos os lados. “Eu enxergo que é possível, plenamente possível, com um debate responsável, com tranquilidade, sem criar um susto para o empresariado”, disse, conforme replica a Agência Brasil. “É preciso olhar isso sobre todos os aspectos.”