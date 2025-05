Alckmin deve representar o Brasil na missa de posse do papa Leão XIV

“O presidente Lula ainda não falou comigo, mas eu li na imprensa que ele vai pedir para que eu represente o governo e o povo brasileiro na posse do nosso pontífice, Leão XIV”, disse Alckmin a jornalistas. “Se o presidente Lula me solicitar, direi: ‘Será uma honra representar o nosso país na posse do papa’.”

A celebração ocorre em Roma no dia 18 de maio e reúne autoridades do mundo inteiro. Católico praticante, o presidente em exercício afirmou estar “muito feliz”, junto a todos os latino-americanos, com a escolha do pontífice. Ele afirma se sentir honrado com a possibilidade de ser representante do “maior país católico do mundo” na celebração inaugural do pontificado.

