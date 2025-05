Moraes suspende passaporte diplomático de Collor

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu o passaporte diplomático do ex-presidente Fernando Collor de Mello nesta segunda-feira (12/5).

Na semana passada, Moraes piduy a suspensão do passaporte de Collor. No entanto, a Polícia Federal (PF) informou ao Supremo que não foi possível dar seguimento à suspensão, pois o documento havia sido emitido pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html



Com isso, o ministro relator do caso emitiu um ofício à pasta para suspender o passaporte diplomático de Collor de Mello, além de ter proibido o ex-presidente de ausentar-se do país.

Preso desde 25 de abril, Collor começou a cumprir prisão domiciliar em 1º de maio, após apresentação de laudos médicos que apontaram a necessidade de mudança na pena devido a graves doenças sofridas por ele, que foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.