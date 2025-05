Oposição repudia presença de Lula em evento militar na Rússia

O deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, protocolou nesta segunda-feira (12/5) uma moção de repúdio contra a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia do “Dia da Vitória”, promovida na Rússia. A presença de Lula no evento, a convite do presidente russo Vladimir Putin, foi classificada pelo parlamentar como uma afronta aos princípios democráticos e aos fundamentos da política externa brasileira.

A moção foi encaminhada à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) da Câmara e destaca que o desfile militar na Praça Vermelha, realizado na sexta-feira (9/5), ocorreu em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. O texto critica a presença de líderes de regimes autoritários, como Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-Canel (Cuba) e Xi Jinping (China), ao lado de Lula no evento, considerado um ato simbólico de apoio a governos que, segundo o documento, promovem repressão política e desrespeitam os direitos humanos.

“Ele agride frontalmente os princípios da política externa brasileira, como a prevalência dos direitos humanos e a defesa da paz”, afirmou Zucco.

O parlamentar também alertou que a escolha de Lula de participar da cerimônia pode gerar prejuízos diplomáticos ao Brasil, especialmente junto a democracias liberais com as quais o país mantém laços históricos. “Não é possível sustentar um discurso de neutralidade enquanto se desfila ao lado de um agressor internacional”, diz o texto da moção. Para Zucco, a presença de Lula compromete a imagem internacional do Brasil e enfraquece sua posição como potencial mediador em conflitos globais.

O documento cita ainda o artigo 4º da Constituição, que trata do compromisso com a paz, os direitos humanos e a autodeterminação dos povos, apontando que a postura do presidente desrespeita esses preceitos. A moção deverá ser analisada e votada nas próximas sessões da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

