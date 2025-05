"Se eu for condenado, acabou, pela minha idade acabou", diz Bolsonaro

Entre as acusações contra Bolsonaro estão tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado - (crédito: MINERVINO JUNIOR )

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que caso seja condenado pelas acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) "acabou, pela minha idade acabou". A fala foi feita em entrevista ao UOL nesta quarta-feira (14/5) após pergunta sobre qual seria a estratégia política em caso de condenação no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Se eu for condenado, acabou. Pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça, muitas coisas estão acontecendo, até vi o Josias (Josias de Souza, colunista do UOL) falando, acho que foi ontem, sobre a questão da fala do ministro (Luís Roberto) Barroso nos EUA, ele dizendo que procurou por três vezes o governo (Joe) Biden para evitar que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu estava sabendo", comentou.

Entre as acusações contra Bolsonaro estão cometimento dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Além do ex-presidente, o grupo é formado pelos ex-ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), o ex-chefe da Agência Brasileira de Informações (Abin), Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, além do delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

