CPI do INSS alcança 200 assinaturas e pode ter apoio do Motta, diz autor

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS na Câmara dos Deputados, alcançou 200 assinaturas. A informação foi dada pela assessoria do autor da proposta de criação da comissão, deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO), com exclusividade ao Correio.

De acordo com o político, desde quando o documento foi protocolado, no dia 30 de abril, mais 15 nomes entraram na lista. Ele disse ainda que tem alinhado o diálogo com o presidente da Câmara, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), para conseguir pautar a matéria no parlamento.

“Me encontrei com o presidente Hugo Motta duas vezes e ele está bem aberto para positivamente pautar a CPI. Ele me orientou a verificar a lista dos 11 requerimentos e ver a urgência de cada um, porque tem requerimento que já foi esquecido o tema do INSS é uma urgência imediata. Após verificar a lista junto ao primeiro-secretário da Casa, vou retornar ao presidente Hugo Motta e mostrar as cinco principais CPIs que podem ser pautadas, entre elas a do roubo dos aposentados”, informou o deputado Coronel Chrisóstomo, que ainda destacou que o requerimento já tem mais assinaturas que as 171 necessárias para ser pautada, com apoio de quase todos os partidos, com exceção do PT e do PSol.

Na lista, o PL aparece com 86 assinaturas, seguido do MDB com 14, União com 25, Republicanos com 20, PSD com 13, PP com 22, PSDB com 7, Novo com 4, PRD com 3, Cidadania com 3, Pode com 3, Solidariedade com 3 e Avante com 2.



Quase metade das assinaturas são da base de Lula

De todas as assinaturas, 94 foram dos partidos União Brasil, PP, Republicanos, PSD e MDB, que compõem a base do presidente Luiz Inácio Lula da silva na Câmara dos Deputados. O ato dos parlamentares vai na contramão do que o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), defende, pois, na visão dele, a abertura de uma CPI “poderá impedir uma investigação aprofundada sobre o caso de corrupção no INSS”.

“O governo do presidente Lula já desmontou a farra do INSS a partir de um processo de investigação da CGU (Controladoria Geral da União) e da PF (Polícia Federal). O esquema montado ganhou força a partir de 2019. A Operação Sem Desconto já apreendeu milhões em bens dos criminosos que estavam roubando aposentados e pensionistas”, disse Lindbergh em seu posicionamento sobre as investigações.

“O governo do presidente Lula agiu rápido, suspendeu convênios com todas as entidades, exonerou presidente do INSS e o ministro da Previdência e já estuda formas de ressarcir todo mundo que foi lesado. Nenhum aposentado e pensionista ficará no prejuízo e todos os responsáveis pelos danos serão responsabilizados. No nosso governo a sujeira não vai para debaixo do tapete”, garantiu o petista.

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também indicou que o Planalto prefere que o caso fique no âmbito das investigações, não no político. "É com o aprofundamento das investigações, que já estão sendo feitas pela Polícia Federal e pela CGU, que vamos encontrar as origens e os responsáveis por esse ataque aos aposentados", publicou a ministra em suas redes sociais.

Comenta-se nos bastidores do Congresso, por parte de assessores parlamentares na condição de sigilo, sobre a existência de parlamentares do PT que pretendem assinar tanto o pedido de CPI quanto o de uma CPMI do INSS, na tentativa de mostrar que o partido não tem envolvimento com as fraudes monetárias. Vale lembra que as assinaturas dependem de um aval do presidente Lula.