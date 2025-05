Sistema "Meu INSS" registra recorde de acessos: 8,5 milhões só hoje

Em um dia marcado por recordes e ajustes técnicos, o sistema "Meu INSS" registrou 8.554.898 acessos nesta quarta-feira (14/5), volume três vezes superior à média diária da plataforma, segundo informou o presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, durante coletiva de imprensa. O pico de demanda ocorreu após a liberação do acesso à nova funcionalidade que permite aos segurados consultarem os descontos indevidos em seus benefícios.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"A infraestrutura foi grandemente ampliada nos últimos dias já prevendo uma procura intensa, especialmente no primeiro dia. E, de fato isso, ocorreu", afirmou Assumpção em coletiva de imprensa no fim da tarde.

Leia também: Caiado diz que se vencer eleições concederá anistia a Bolsonaro

Apesar da preparação técnica, o presidente da Dataprev admitiu que houve instabilidades localizadas no início da manhã. “Conseguimos balancear a carga, aumentar vários elementos da infraestrutura e estabilizamos o sistema na parte da tarde. Nossa expectativa é que os próximos dias sejam mais tranquilos”, garantiu.

A nova funcionalidade, que permite aos beneficiários visualizar descontos de associações e sindicatos diretamente na plataforma, foi acessada por 1.600.305 pessoas. Um dado que chamou a atenção foi o número de usuários que, mesmo sem qualquer desconto registrado anteriormente, decidiram consultar a área: 738.321 beneficiários.

Leia também: INSS identifica que 98,6% dos descontos são indevidos

Assumpção destacou que, apesar do pico inicial de acessos, não há necessidade de pressa por parte dos usuários. “A mensagem do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, é muito importante: não há prazo ou urgência imediata. O sistema estará disponível de forma contínua”, reforçou. A orientação é que os segurados façam a consulta com calma, evitando horários de maior movimento.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

A Dataprev informou que continuará monitorando o desempenho da plataforma e está pronta para realizar novos ajustes de carga e infraestrutura, caso necessário. A expectativa é que a procura se normalize ao longo dos próximos dias, garantindo uma navegação mais estável e eficiente para todos os usuários do “Meu INSS”.