Contrariando Lula, deputado do PT assina CPMI do INSS

Senador, que já foi líder da bancada petista no Senado, disse que assinou o requerimento para defender uma "investigação contundente, que traga punição exemplar para todos os responsáveis, doa a quem doer" - (crédito: Divulgação/Site do PT)

O senador Fabiano Contarato (PT-ES), integrante da bancada petista no Senado Federal, foi o primeiro representante do partido a assinar o requerimento que solicita a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Desde o começo da semana, o Correio já vinha apurando a existência de uma ala petista que pretende apoiar a ação no Congresso como forma de combater o vínculo que bolsonaristas vêm fazendo da sigla e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao escândalo que desviou mais de R$ 6 bilhões das contas de aposentados e pensionistas.

Em publicação nas redes sociais nessa quinta-feira (15), o senador Contarato, que já foi líder da bancada petista no Senado, afirmou que assinou o requerimento para defender uma “investigação contundente, que traga punição exemplar para todos os responsáveis, doa a quem doer”. “Fraudar aposentados e pensionistas é um crime inaceitável, de uma crueldade imensa contra aqueles que trabalharam para construir este país”, escreveu.

Contarato também declarou ser necessário “chegar às entranhas” do esquema de fraude, que teria se iniciado ainda durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e se estendido até a atual gestão do presidente Lula.

Ainda na quinta, o atual líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), também defendeu a instalação da CPMI. “Na condição de líder do PT, nós vamos defender que o partido participe dessa CPI, mas não uma CPI para avaliar e para fazer disputa e palanque eleitoral, mas para investigar, apontar os responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas do INSS. Essa é a nossa finalidade”, afirmou o senador durante audiência.

CPMI do INSS

Impulsionada pela oposição, a CPMI do INSS foi proposta pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) no dia 12 de maio, já conta com 259 assinaturas, sendo a maioria vinda de partidos da oposição.

Ontem, a equipe da senadora Damares informou que o requerimento recebeu 10 novas assinaturas, totalizando 269 apoiadores, entre eles Contarato. Inicialmente, parlamentares da base governista haviam se posicionado contra o pedido.

O requerimento ainda não foi disponibilizado publicamente na página oficial do Congresso Nacional. Para que a CPMI seja oficialmente instalada, é necessário que o pedido seja lido em sessão conjunta da Câmara e do Senado.

A próxima sessão do Congresso está prevista para 27 de maio. Segundo Damares, uma comitiva de parlamentares deve se reunir na próxima semana com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), para solicitar a instalação do colegiado.

