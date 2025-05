Zema posta montagem de Lula como bebê reborn: "Apertou faz caquinha"

"Alguém quer adotar? Vive no passado e pesa no bolso", escreveu Zema na legenda da postagem - (crédito: Reprodução)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez uma publicação em sua conta no Instagram, de uma montagem que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um bebê reborn. Na imagem, o político ironizou e disse: “Vendo bebê reborn. Governo Lula. Custa caro. Apertou faz caquinha, mas finge ser fofo” e ainda colocou na legenda da postagem: "Alguém quer adotar? Vive no passado e pesa no bolso".

A postura e o tom que o governador adotou ao intensificar suas críticas ao presidente surgiram logo após a contratação do marqueteiro Renato Pereira, conhecido por já ter trabalhado com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que adotava o mesmo posicionamento político.

Em outra oportunidade, Zema, que está de olho nas eleições de 2026, associou o Partido dos Trabalhadores aos desvios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) nas contas de aposentados e pensionistas, realizados por associações e entidades sindicais sem autorização, o que motivou a legenda a processar o governador na Justiça do Distrito Federal.

Veja a publicação: