Rui Falcão lança candidatura à presidência nacional do PT em Brasília nesta terça

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) lança nesta terça-feira (20/5), em Brasília, sua candidatura à presidência nacional do Partido dos Trabalhadores. O evento acontece às 19h na sede nacional do partido, no Edifício Toufic, no Setor Comercial Sul. A candidatura reúne importantes aliados históricos da legenda e lideranças de diversas correntes internas.

Com críticas à atual condução do partido, Falcão se posiciona como o principal nome de oposição à candidatura de Edinho Silva, prefeito de Araraquara (SP). A seu favor, tem o apoio de figuras como José Genoíno, Olívio Dutra e João Pedro Stedile (MST), além de correntes como Democracia Socialista, Avante, Diálogo e Ação Petista e Militância Socialista. “Queremos recolocar o PT no campo da esquerda combativa, com protagonismo das bases”, afirmou o deputado.

Em suas falas, Falcão tem criticado a postura de Edinho Silva em episódios que, segundo ele, indicam uma tentativa de aproximação com setores do centro político. Entre os exemplos, cita a visita do adversário à Embaixada dos Estados Unidos, em dezembro, e a sugestão de uma foto entre Lula e Bolsonaro. Falcão, por sua vez, visitou a Embaixada da Palestina em solidariedade a Gaza e votou contra o arcabouço fiscal, se colocando como voz dissonante dentro da base governista.

Caso eleito, Rui Falcão promete rever mudanças estatutárias recentes, como a prorrogação de mandatos internos sem a realização de congresso nacional, e afirma que a disputa não deve girar em torno da ocupação de cargos como a tesouraria. Ele também defende que o PT abrace pautas populares, como o fim da escala de trabalho 6x1, e tem se inspirado na experiência do partido mexicano Morena, atualmente liderado pela presidenta Claudia Sheinbaum.

