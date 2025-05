Lula participa de marcha em defesa dos municípios; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participa, nesta terça-feira (20/5), da abertura oficial da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em Brasília. O evento começa às 9h30 e também contará com a presença do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski, de ministros de Estado e de parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado.

A marcha é organizada pela Confederação Nacional de Municípios e tradicionalmente reúne milhares de prefeitos, vereadores, secretários e demais gestores municipais.

Neste ano, o evento começou na segunda-feira (19/5) e vai até quinta-feira (22/5), apresentando painéis cujos temas geram debates nos municípios brasileiros, como a federalização climática, segurança pública, orientações sobre emendas parlamentares, saúde e educação.

