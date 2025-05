Lula participará da abertura da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

Na marcha do ano passado Lula foi chegou a ser vaiado por parte do público - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai participar na próxima terça-feira (20/5) da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. A informação foi confirmada pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, e pela página do Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira (19).

O evento é promovido anualmente pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e vai reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, gestores municipais, parlamentares do Congresso Nacional e ministros do governo.

Segundo Ziulkoski, “ao menos 25 ministros” de Lula devem marcar presença no evento, que estima contar com pelo menos 12 mil participantes 22 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), local onde o evento está sendo realizado.

Ano passado o presidente também participou do evento e foi vaiado por parte dos participantes enquanto outra ala dos prefeitos cantava: "olê olê olê olá, Lula, Lula". Após o ocorrido, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, solicitou aos colegas que respeitassem as autoridades presentes e disse que os prefeitos não estavam ali para "disputa de direita, centro, esquerda".

Sobre a marcha

Além de prefeitos, secretários municipais e vereadores também buscam apoio pelas demandas dos gestores municipais. A XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios conta com a exposição de painéis com temas diversos, como a federalização climática, segurança pública, orientações sobre emendas parlamentares, saúde e educação.