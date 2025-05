Brasil lidera grupo na ONU que discute criação do Estado da Palestina

Conferência é aberta a todos os Estados-membros e a representantes do sistema ONU - (crédito: David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Brasil foi convidado, juntamente com o Senegal, para copresidir um grupo de trabalho que tem como tema a promoção do respeito ao direito internacional para a implementação do Estado da Palestina. Em nota enviada ao Correio, nesta terça-feira (20/5), o Itamaraty informou que Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados será realizada em junho.



"Os oito grupos de trabalho convocados pelas copresidências da Conferência como parte do processo preparatório, assim como a Conferência propriamente dita, são abertos a todos os Estados-membros e a representantes do sistema ONU , incluindo programas, fundos, agências especializadas e comissões regionais, além das instituições de Bretton Woods", explicou o Itamaraty.

O Brasil é um defensor histórico da criação do Estado da Palestina. Em dezembro de 2010, o país reconheceu o Estado da Palestina nas fronteiras de 1967, o que inclui a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como a capital.

O Brasil também fez campanha a favor da Resolução 67/19 , que elevou o status da Palestina a estado observador não membro das Nações Unidas em 2012. "O Brasil tem-se posicionado favoravelmente à entrada da Palestina em organismos multilaterais, havendo apoiado o ingresso da Palestina na UNESCO em 2011, e segue apoiando sua acessão às Nações Unidas, como membro pleno", diz o Itamaraty.

Os palestinos reivindicam o reconhecimento da Cisjordânia e Faixa de Gaza como Estado, sendo Jerusalém Oriental a capital. Ambas as áreas são ocupadas por Israel.

Veja a nota do Itamaraty na íntegra:

O Brasil foi convidado pela duas copresidências da "Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados" (França e Arábia Saudita), juntamente com o Senegal, para copresidir o grupo de trabalho 7 do encontro, que tem como tema a promoção do respeito ao direito internacional para a implementação da solução de dois Estados.