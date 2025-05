INSS: CPMI pode atrapalhar ressarcimento das vítimas, afirma Messias

Segundo Messias, o Planalto avalia que articular uma retirada de assinaturas ou resistir publicamente à comissão poderia prejudicar ainda mais a avaliação do governo em meio à crise - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, disse nesta terça-feira (20/5) que se preocupa se a abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o esquema de fraudes no INSS pode atrapalhar o ressarcimento às vítimas.

Messias defendeu que a abertura da comissão é um direito do Congresso Nacional, mas argumentou que o Executivo está dedicado a investigar as fraudes.

“A CPMI é um direito de todo parlamentar e do Congresso Nacional. Eu só quero dizer para a sociedade brasileira que nunca um governo investigou tanto como este. Nós estamos nesse momento com investigações na Controladoria-Geral da União (CGU), no INSS e na Polícia Federal”, respondeu Messias ao ser questionado pelo Correio durante o programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O ministro argumentou que a fraude foi revelada pelo atual governo, e que as informações sobre a investigação estão sendo divulgadas para a sociedade.

O Executivo é contra a abertura da CPMI, que já tem as assinaturas necessárias para ser instalada. Porém, o Planalto avalia que articular uma retirada de assinaturas ou resistir publicamente à comissão poderia prejudicar ainda mais a avaliação do governo em meio à crise.

Governo diz que CPMI pode prejudicar investigação

Outro temor é que a CPMI, que realiza sua própria investigação, mas pode ser palco de disputa política entre governo e oposição, atrapalhe a atuação da PF, do INSS e da CGU.

“Eu só tenho uma preocupação, porque nós temos pressa para construir o modelo jurídico e devolver os recursos para os aposentados e pensionistas. Eu me preocupo se uma CPMI neste momento não pode atrapalhar esse processo de devolução dos recursos para os aposentados e pensionistas”, enfatizou Messias.

