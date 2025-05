Alckmin diz que Sebastião Salgado ‘revelou as belezas e injustiças do mundo’

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, prestou homenagem em suas redes sociais ao fotógrafo Sebastião Salgado, que faleceu na manhã desta sexta-feira (23/5). Na postagem, ele afirmou que o fotógrafo atuou como um grande ativista por meio de suas fotos e ações, revelando belezas e injustiças do mundo.

Na legenda da publicação ele escreveu:

“Com suas lentes, Sebastião Salgado nos revelou as belezas e injustiças do mundo, congeladas em seus registros fotográficos. Uma celebração da vida e da natureza e um chamado à ação consciente, em prol de um mundo inclusivo e sustentável. Neste momento de dor, transmito meus sentimentos e orações aos familiares e amigos desse grande brasileiro, cujo trabalho seguirá nos inspirando.”

O fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, de reconhecimento global, faleceu aos 81 anos. A notícia foi confirmada pelo Instituto Terra, organização ambiental que ele fundou ao lado da esposa, Lélia Deluiz Wanick Salgado.

Veja a postagem de Alckmin

