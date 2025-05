Lula defende regulamentação das redes sociais durante evento em MT

"É preciso que a gente discuta no Congresso Nacional a responsabilidade de a gente regular o uso das empresas nesse país. Não é possível que tudo tenha controle, menos as empresas de aplicativos", disse Lula. - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste sábado (24/5) que é preciso regulamentar as redes sociais. Ele deu a declaração durante um evento para lançar o Programa Solo Vivo, voltado à agricultura familiar, na cidade de Campo Verde, Mato Grosso.

Em seu discurso, Lula comentou que a discussão política nas redes usa a divulgação de mentiras, e lamentou o impacto do bullying praticado nas plataformas contra os jovens. Também citou que o governo proibiu recentemente o uso de celulares nas escolas.

“É preciso que a gente discuta no Congresso Nacional a responsabilidade de a gente regular o uso das empresas nesse país. Não é possível que tudo tenha controle, menos as empresas de aplicativos”, enfatizou Lula.

O tema voltou à discussão após repercussão da fala da primeira-dama Janja da Silva durante jantar oferecido pelo presidente da China, Xi Jinping, em Pequim. No encontro, Lula pediu a Xi o envio de um representante de confiança para discutir a regulamentação do TikTok no Brasil.

Em seguida, Janja pediu a palavra e citou que a rede favorece a extrema direita no Brasil, e que também envolve riscos para crianças e adolescentes, especialmente.

Planalto prepara nova proposta de regulamentação

Além disso, ministros do governo se reuniram nesta semana para discutir uma nova proposta de regulamentação. A conversa ocorreu no Palácio do Planalto, na quinta-feira (22) e foi mediada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Também participaram os ministros Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União). O texto será uma alternativa ao PL das Fake News, que foi colocado na pauta do Congresso em 2023, mas engavetado após resistência das plataformas.

Lula esteve no Mato Grosso hoje para lançar o Programa Solo Vivo, que investirá R$ 43 milhões para a recuperação do solo em propriedades da agricultura familiar no estado. Lula entregou ainda máquinas agrícolas, títulos de domínio para assentamento e investimento de R$ 5 bilhões do BNDES para pavimentar a BR-163.