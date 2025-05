Lula tem indisposição, vai para hospital e é diagnosticado com labirintite

Por precaução, o chefe do Executivo foi submetido a uma bateria de exames de sangue e imagem, que não indicaram alterações significativas - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se sentiu indisposto nesta segunda-feira (26/5) e foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília. De acordo com o Boletim Médico, Lula apresentou um quadro de vertigem, sendo diagnosticado com labirintite. Após a avaliação médica, Lula retornou ao Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso, conforme orientação clínica.

Lula almoçou e por volta das 14h30 e 15h ele sentiu uma tontura, sendo atendido pela médica do Palácio do Planalto, que achou melhor encaminhá-lo para o Sírio-Libanês, onde permaneceu por duas horas, realizando uma bateria de exames de sangue e imagem, que não indicaram alterações significativas. O presidente tinha agenda com os ministros ministros Fernando Haddad, Rui Costa e Esther Dweck ao longo da tarde, que precisou ser desmarcada após a indisposição.

Após a avaliação médica, Lula retornou ao Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso, conforme orientação clínica. A equipe médica que acompanha o presidente é liderada pelo cardiologista e amigo pessoal, Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglis. Também assinam a nota médica o diretor de Governança Clínica do hospital, Dr. Rafael Gadia, e a diretora clínica, Dra. Luiza Dib.

Apesar do diagnóstico, o estado de saúde do presidente é considerado estável, e não há, por ora, previsão de cancelamento ou adiamento da agenda oficial desta semana. A Presidência da República ainda não se manifestou sobre os compromissos previstos para os próximos dias.