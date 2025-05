Governo Trump enviou carta a Moraes com reprimenda sobre bloqueio do Rumble

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos teria enviado uma carta em maio ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com críticas à decisão do magistrado que bloqueou contas de um usuário na rede social Rumble, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A informação foi publicada pelo jornal norte-americano The New York Times. Segundo o veículo, o Departamento afirmou que Moraes pode impor leis no Brasil, mas não pode ordenar que empresas adotem ações específicas nos Estados Unidos. Ainda de acordo com a reportagem, o gabinete de Moraes não quis comentar o caso.

A manifestação do governo dos EUA ocorre após embate entre Moraes e o Rumble no início do ano. A plataforma é baseada na publicação de vídeos, e é bastante utilizada por influenciadores de direita.

Em fevereiro, Moraes determinou a suspensão do Rumble no Brasil até que a empresa indicasse um representante legal no país, como ocorreu com o X, que ficou fora do ar por 38 dias.

A decisão foi tomada após o magistrado ordenar que a plataforma bloqueasse contas do influenciador bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira. A empresa, por sua vez, não tinha representantes legais no Brasil e argumentou que, por não ter operação no país, não teria porque indicar um representante. O Rumble segue bloqueado.

Moraes foi alvo de uma disputa judicial nos EUA em processo iniciado pelo Rumble e pela Trump Media & Technology Group, no Tribunal Federal da Flórida.

Ministro pode se barrado do visto norte-americano

Além disso, Moraes pode ser alvo de uma série de restrições ao visto norte-americano anunciadas pelo governo Trump nesta semana, que promete impedir o acesso aos Estados Unidos a pessoas que, segundo Washington, “censurem cidadãos norte-americanos” ou mesmo que defendam a regulamentação das redes sociais.

