Lula reforça aliança com PSB de Alckmin e vai à posse de João Campos neste domingo (1º)

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) confirmou a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na posse do prefeito do Recife, João Campos, como presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB). O evento ocorre neste domingo (1º/6), durante o último dia do XVI Congresso Nacional do PSB, em Brasília.

Durante os três dias de convenção partidária, o PSB sinalizou que deseja manter o apoio a Lula para as eleições presidenciais no próximo ano, com a manutenção da chapa com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. “Nós já declaramos que estaremos com Lula para a reeleição em 2026”, disse o presidente do partido, Carlos Siqueira, que deixa o cargo neste domingo.

A participação do presidente da República na posse de Campos também reforça o apoio do Planalto na estratégia eleitoral do PSB de Pernambuco, com o atual prefeito do Recife – reeleito em 2024 com mais de 78% dos votos válidos no primeiro turno –, se colocando como pré-candidato para o governo do estado em 2026.

Apesar de contar com apenas dois ministérios na Esplanada – o de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), de Alckmin, e o de Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de Márcio França –, Carlos Siqueira disse, na última sexta-feira (30/5), que o partido não pleiteia novos cargos no Executivo para garantir a aliança com Lula na corrida presidencial.

“O nosso partido nunca condicionou sua presença no Governo pelos cargos que têm, que aliás são muito poucos”, disse o presidente do PSB.