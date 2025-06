Lindbergh irá depor à PF em inquérito contra Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) irá prestar depoimento nesta segunda-feira (2/6) sobre a investigação que apura a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Essa será a primeira oitiva na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, no âmbito do inquérito autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação foi iniciada a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou indícios de que Eduardo Bolsonaro atuou no exterior contra o Poder Judiciário brasileiro. Em sua decisão, Moraes também determinou que sejam ouvidos o próprio Eduardo e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do parlamentar.

Eduardo Bolsonaro licenciou-se do mandato em março deste ano e, desde então, reside nos Estados Unidos. No mês passado, a PGR solicitou oficialmente ao STF a instauração do inquérito, com base em representação apresentada por Lindbergh Farias.

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, há suspeitas de que Eduardo tenha cometido crimes como coação no curso do processo, obstrução à Justiça e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. De acordo com Gonet, o parlamentar licenciado adota um “tom intimidatório” para influenciar o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado.

A petição da PGR ressalta ainda que Eduardo buscou apoio internacional para pressionar autoridades brasileiras, especialmente membros do Judiciário. “A busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive a ação penal em curso contra o sr. Jair Bolsonaro”, destacou Gonet.

Responsável por provocar a abertura da investigação, Lindbergh Farias afirmou ter reunido diversas publicações feitas por Eduardo nas redes sociais como prova.

