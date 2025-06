Rui Costa diz que Temer distorce fatos após ex-presidente criticar Lula

Rui Costa afirmou que o foco do governo Lula perpassa pela preocupação com a "dignidade" dos brasileiros - (crédito: Platobr)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou o ex-presidente Michel Temer após o mdbista considerar que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstra “falta de projeto”. A crítica de Temer referiu-se ao impasse sobre a elevação da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Li a declaração do Michel Temer sobre o governo do presidente @LulaOficial e fiquei sem acreditar na capacidade de distorção dos fatos. O governo Lula vem transformando a realidade do Brasil que encontrou literalmente de gavetas vazias e sem projetos estruturantes para o país", escreveu Rui Costa, em seu perfil oficial no X, nesta segunda-feira (2/6).

Na crítica ao governo Lula, Temer comparou o impasse no IOF ao seu próprio mandato, que durou dois anos e meio, mas que, segundo ele, contava com diretrizes claras guiadas pelo programa "Ponte Para o Futuro". "Tudo o que fizemos estava na Ponte Para o Futuro. Por isso, que eu acho que deu razoavelmente certo", opinou o ex-presidente.

Diante disso, Rui Costa afirmou que o foco do governo Lula perpassa pela preocupação com a "dignidade" dos brasileiros.

"O nosso compromisso é cuidar das pessoas e tratar os brasileiros com dignidade. Reconstruímos e criamos mais de 70 programas nacionais. Vamos aos fatos: o PIB brasileiro cresceu em 2023 e 2024, 3,2% e 3,4%, respectivamente. Em 2017 e em 2018, o crescimento observado foi de 1,3% e 1,8%, cerca da metade dos números que alcançamos", frisou.

Rui Costa também listou série de dados considerados positivos para o governo, como a queda no desemprego e a taxa de investimentos.

“Sem deixar de lado políticas sociais (responsáveis pelo aumento do consumo das famílias e pelo menor patamar da extrema pobreza da história — abaixo de 5% em 2023), asseguramos um processo de consolidação fiscal, que tem se concretizado na queda da despesa como proporção do PIB e no aumento da receita administrada. Os resultados que conquistamos até aqui comprovam o crescimento sustentável do país”, pontuou.

