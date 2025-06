Haddad, Alcolumbre e Motta fazem segunda reunião do dia sobre IOF

Haddad quer apresentar uma alternativa ao aumento do IOF até esta quarta-feira (4/6), quando o presidente Lula embarca para Paris - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz uma nova reunião na noite desta segunda-feira (2/6) com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para debater uma solução para a crise desencadeada pelo aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O jantar ocorre na Residência Oficial da Presidência da Câmara dos Deputados, no Lago Sul. Também participam a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, e os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Foi o segundo debate de Haddad com Alcolumbre e Motta somente nesta segunda. O titular da Fazenda participou de uma reunião no Palácio do Planalto, conduzido por Gleisi, onde o tema também foi tratado. Houve ainda uma conversa durante o final de semana. Não há, no momento, expectativa de anúncios para hoje.

Em uma coletiva de imprensa mais cedo, Haddad afirmou que quer apresentar uma solução até esta quarta-feira (4), quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para Paris. O governo tenta encontrar uma solução alternativa ao aumento do IOF anunciado no dia 22 de maio, que gerou críticas de investidores e parlamentares.

Ajuste de contas

A medida foi tomada para ajustar as contas para este ano, e para limitar o congelamento de gastos também anunciado pela Fazenda a R$ 30,3 bilhões. O ministério estima que o aumento do imposto levará a uma arrecadação extra de R$ 20,5 bilhões em 2025. Porém, com a rejeição da medida, o Executivo precisa apresentar uma alternativa.

O presidente da Câmara também deu um prazo de 10 dias para que a Fazenda apresente um novo projeto.