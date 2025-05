Clima na Câmara é de resistência ao aumento do IOF, afirma Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (29/5) que há uma forte movimentação na Casa para barrar o decreto do governo federal que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A declaração foi feita em publicação nas redes sociais, após uma reunião com membros do governo e líderes partidários.

Segundo Motta, o encontro ocorreu na noite de ontem (28), com a presença do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.

Motta ainda afirmou que os deputados expressaram insatisfação com o que classificam como uma medida arrecadatória de curto prazo e sem planejamento estrutural.

"Combinamos que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF. Algo que seja duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país", afirmou o presidente da Câmara.

Ontem à noite me reuni, ao lado do presidente @davialcolumbre, com o ministro @Haddad_Fernando, a ministra @gleisi e líderes. Reforcei a insatisfação geral dos deputados com a proposta de aumento de imposto do gov federal. E relatei que o clima é para derrubada do decreto do IOF… May 29, 2025

