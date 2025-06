Lula convoca coletiva em meio à crise do IOF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma entrevista coletiva com jornalistas nesta terça-feira (3/6), no Palácio do Planalto. O chefe do Executivo comentou sobre a ampliação das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e afirmou que o Ministério da Fazenda está fazendo um "esforço para dar tranquilidade ao povo brasileiro". "Economia não tem mágica, a gente não inventa as coisas", frisou.



O assunto gerou repercussão negativa. O Congresso Nacional deu um prazo de 10 dias para o governo federal apresentar alguma alternativa ao decreto que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Acompanhe:

Lula viaja à França nesta terça, às 20h. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que quer alinhar a definição sobre o IOF com o presidente ainda hoje.



O Ministério da Fazenda destacou que as mudanças no IOF são um esforço para o equilíbrio fiscal, com foco na uniformização e correção de distorções. "Elas contribuem para harmonização da política fiscal com a monetária, buscam reduzir a volatilidade cambial, e, com isso, criam condições para trazer maior estabilidade macroeconômica e favorecer investimentos de longo prazo no país", diz a pasta.

Ações do governo

Durante a coletiva, Lula ressaltou algumas ações anunciadas pelo governo, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil por mês a partir de 2026, o programa Agora tem Especialista e o crédito para reforma de casas. "Estamos vivendo um momento extraordinário de crescimento de renda, de empregos, de inclusão social", diz.



O presidente também afirmou que vai à França se encontrar com o presidente Emmanuel Macron e discutir temas globais, como acordos climáticos, guerra entre Rússia e Ucrânia, a tragédia humanitária na Faixa de Gaza e o acordo entre União Europeia e Mercosul. Lula citou que a visita à França não é realizada há 13 anos por um chefe de governo brasileiro. A última ocorreu em 2012, durante o mandato de Dilma Rousseff.

