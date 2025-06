Juliette é detonada em nova música: ‘Luiz Gonzaga não merece isso’

Reprodução/ Instagram @juliette Juliette

Juliette, cantora, nesta segunda-feira (2), mostrou uma prévia da música Vem Morena, de Luiz Gonzada, em uma versão remixada com Dennis DJ. O feito? Mais uma vez, a campeã do BBB 21 foi detonada na web.

‘Luiz Gonzaga não merece isso’

"Luiz Gonzaga não merece isso", "O feat perfeito: os dois são ruins em tudo", "A Juliette está com a única missão de estragar todas as músicas juninas", "Alguém volte no tempo e apague o momento que falaram pra Juliette que ela devia ser cantora", foram alguns comentários negativos.

Em junho de 2024, a cantora lançou o polêmico álbum São Juão, em que cantou a música Vem galopar", anunciada como uma adaptação de Pagode russo, uma homenagem inusitada para Luiz Gonzaga. Com a polêmica gigantesca na web, Juliette se defendeu das críticas.

"Eu não sou a inventora do duplo sentido. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que estava aí desde que o mundo é mundo. Agora, a música ‘Vem galopar’ tá massa, releitura de ‘Pagode russo’, de Luiz Gonzaga", disparou na época. Recentemente, a cantora também foi massacrada quando foi anunciada no programa Saia Justa, no GNT.

Alguém volte no tempo e apague o momento que falaram pra Juliette que ela devia ser cantora — pequenopríncipe da psico ufscar (@pedrodiaxs) June 2, 2025

a juliette está com a única missão de estragar todas as músicas juninas — ketiapina ?? (@seIinazkyle) June 3, 2025

Luiz Gonzaga não merece isso.

Se era estragar assim a cultura do forró raiz no São João é melhor que volte pro gelo. O que viver rodeada por gente falsa não faz? Luiz Gonzaga se revirou. ???? — Clodovil Roitman ???? (@clodovilroitman) June 2, 2025

Será que ela não tem um amigo pra avisar ela não? — Beatriz (@BeatrizFfur) June 3, 2025

Tudo que essa ex bbb lança na tentativa de se passar como cantora é fracassado, nunca vai ser levada a serio como cantora — Cardi b dos Barbz (@santtori_barbz) June 2, 2025

