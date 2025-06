"Brics com rosto feminino": mulheres parlamentares se reúnem para fortalecer cooperação inclusiva

A senadora Leila Barros (PDT-DF) liderou a reunião na manhã desta terça-feira (3/6). Na abertura, ressaltou o compromisso do Brasil com uma governança sensível às questões de gênero - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A abertura da Reunião de Mulheres Parlamentares do Brics, nesta terça-feira (3/6), em Brasília, marcou um momento simbólico da presidência brasileira no bloco. Sob a liderança da senadora Leila Barros (PDT-DF) e da deputada Jack Rocha (PT-ES), o encontro reafirmou o papel das mulheres como protagonistas nas decisões globais, com foco em equidade, sustentabilidade e inovação.

Também presente no evento, a ministra substituta de Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, representou o Itamaraty e destacou a articulação feminina como eixo estratégico da atuação brasileira no cenário multilateral.

Na abertura, Leila Barros ressaltou o compromisso do Brasil com uma governança sensível às questões de gênero. A senadora destacou os três eixos de discussão da reunião: inteligência artificial e inclusão digital; crise climática e protagonismo feminino; e a construção da agenda Brics 2025 sob a perspectiva de gênero.

“Não é possível falar em desenvolvimento sem igualdade de gênero”, reforçou. Ela alertou ainda para os riscos da perpetuação de estereótipos em tecnologias emergentes e defendeu o acesso das mulheres a instrumentos de financiamento para garantir sua autonomia econômica.

Coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Jack Rocha, por sua vez, reforçou que a participação das mulheres nos espaços de poder não é concessão, mas estratégia essencial para soluções mais eficazes e representativas. “A inteligência artificial representa uma das maiores transformações da nossa era, mas carrega riscos à igualdade. Precisamos garantir que a revolução tecnológica seja inclusiva e não excludente”, afirmou.

Jack defendeu um documento final conjunto com metas mensuráveis e compromissos práticos que ultrapassem os discursos e consolidem avanços reais.



A embaixadora Maria Laura sublinhou a importância da articulação multilateral das parlamentares e lembrou a Carta de Alagoas, documento resultante da reunião do P20 em julho de 2024 como referência para os debates atuais. Ela citou os três eixos do documento: ampliação da participação política das mulheres, combate à crise climática e promoção da igualdade de gênero com autonomia econômica. Segundo a ministra, a atuação das mulheres é central na construção de soluções para os desafios do século XXI, e iniciativas como a Aliança Empresarial das Mulheres reforçam esse protagonismo.

Com representantes de países como China, Índia, África do Sul, Rússia, Irã, Emirados Árabes e Cuba, a reunião se consolida como espaço de cooperação Sul-Sul entre parlamentares, ampliando o alcance de vozes femininas nas decisões que moldam o futuro do bloco. “Estamos aqui para construir um Brics com rosto feminino”, resumiu Leila Barros. O encontro seguiu ao longo do dia com painéis temáticos e intercâmbio com o Novo Banco de Desenvolvimento sobre financiamento inclusivo.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro