Segurança reforçada e trânsito monitorado durante o 11º Fórum Parlamentar do BRICS em Brasília

De terça-feira (3/6) a quinta-feira (5/6), Brasília será palco do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, que acontecerá no Congresso Nacional e no Palácio do Itamaraty. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) divulgou na manhã de hoje o esquema especial de segurança e mobilidade preparado para o evento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As delegações dos países membros do BRICS contarão com escolta e acompanhamento por meio de corredores de trânsito, respeitando as prerrogativas das autoridades internacionais e suas necessidades específicas. Todo o planejamento de segurança foi elaborado com orientação da Polícia Legislativa Federal, com o objetivo de garantir a proteção das comitivas e a fluidez no trânsito da capital.

Leia também: Governo autoriza 2 mil vagas em concursos para órgãos públicos federais e Forças Armadas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficará responsável pelas ações de trânsito e pelo policiamento ostensivo. O foco é manter a ordem pública e garantir a tranquilidade durante os três dias de fórum. A previsão é que somente a Avenida Sarney, no sentido S1-N1 seja fechada.

Apesar do reforço na segurança e da movimentação de autoridades, a SSP/DF afirma que as intervenções viárias não devem comprometer a circulação normal de veículos na área central de Brasília. A Esplanada dos Ministérios permanece monitorada, e eventuais bloqueios só ocorrerão se houver avaliação de risco pelas equipes técnicas envolvidas na operação.

A SSP/DF reforça que todas as ações visam equilibrar segurança, mobilidade e o bom andamento das atividades do fórum.