Lula sobre Eduardo Bolsonaro: 'Lambe-botas do Trump'

Sem mencionar diretamente o nome de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente a atuação do deputado licenciado, acusando-o de tentar “lamber as botas do Trump” e de incitar a interferência dos Estados Unidos na política interna do Brasil.

A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (3/6), em meio à repercussão de uma entrevista recente concedida pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro à revista Veja.

“Lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, esteja nos Estados Unidos para convocar uma potência estrangeira a se meter nos assuntos internos do Brasil. Isso é grave. Isso é uma prática terrorista. Ele renuncia ao mandato, pede licença e vai para lá tentar agradar Trump e seus assessores, pedindo intervenção na política brasileira. Não dá para aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem estou falando. Isso sim é desrespeito ao Brasil. Isso sim é provocação”, afirmou Lula.

Na entrevista citada, Eduardo classificou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como “um tirano” e alegou que há perseguição política em curso no país.

Lula reagiu: “Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentiram ao meu respeito? Vocês já ouviram ele criticar o STF naquele período? Não. O pai dele, quando nega a Justiça Eleitoral, não está negando os votos dos filhos, só o dele mesmo”.

O presidente também alertou para os riscos à democracia. “É preciso um mínimo de bom senso. Se essa gente pensa que vai conquistar a opinião pública com mentiras, está enganada. A verdade precisa prevalecer na disputa política. Só assim evitaremos que se repitam os ataques que estamos vendo aqui e em outros países. A convivência democrática é o único caminho saudável para a sociedade viver em paz”.

No último dia 26 de maio, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizou a abertura de um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. A investigação apura se o deputado tentou interferir no Judiciário para beneficiar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.