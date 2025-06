Youtuber "localiza" Zambelli nos EUA antes da confirmação da assessoria

Carla Zambelli pode ter sido localizada em Fort Lauderdale, na Flórida, nos EUA, antes mesmo da confirmação pela equipe da deputada federal pelo PL de São Paulo. A "descoberta" pode ter ocorrido graças à habilidade de um internauta — que usou um jogo digital como ferramenta de investigação.

O responsável pela suposta descoberta é João Paschoal, influenciador do universo gamer conhecido como Geopasch. Ele produz conteúdo sobre o jogo Geoguessr, que desafia os jogadores a identificar coordenadas geográficas a partir de pistas visuais como placas, vegetação, estilo arquitetônico e idiomas.





Embora seja um passatempo on-line, a prática se relaciona com técnicas de OSINT (sigla em inglês para Inteligência de Fontes Abertas), frequentemente utilizadas em investigações reais. Foi com essa metodologia que Geopasch analisou um vídeo publicado por Zambelli nas redes sociais, na terça-feira (3/6), em que ela aparece em um ambiente litorâneo, próximo a um prédio com características específicas.

Coordenadas para a polícia prender ela em flagrante:

????26.173986, -80.098826 https://t.co/IdqfmEnOAT June 4, 2025

Com base nos elementos visuais, ele rastreou o local exato e compartilhou as coordenadas geográficas no X (antigo Twitter), sugerindo que as autoridades poderiam utilizar a informação para prender a parlamentar em flagrante.

Nesta quarta-feira (4/6), a assessoria da deputada confirmou ao jornal g1 que ela está em Miami, nos EUA. O Correio tenta contato com a equipe de Zambelli para buscar mais informações sobre o paradeiro da parlamentar. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.