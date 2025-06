Brics: Brasil reforça papel dos parlamentos na construção de um futuro mais justo e sustentável

O segundo dia do 11º Fórum Parlamentar do Brics, que acontece até amanhã (5/6), em Brasília, foi marcado por discursos que reforçaram a necessidade de união entre os países do bloco para enfrentar desafios globais. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ressaltou a importância da cooperação para construir "um futuro mais justo, próspero e sustentável", destacando as seis prioridades definidas pela presidência brasileira do Brics em 2025, entre elas saúde global, desenvolvimento econômico e transição verde.

Alckmin lembrou que a pandemia mostrou que crises sanitárias exigem ação conjunta e defendeu o acesso equitativo a vacinas, medicamentos e tecnologias de saúde. Ele destacou também o compromisso do Brasil com a redução de emissões de carbono e o combate ao desmatamento ilegal, enfatizando que “nenhum país pode enfrentá-los sozinho”.

O presidente em exercício frisou que a governança da inteligência artificial deve ser ética e transparente, e reafirmou o compromisso do Brasil com a reforma do Conselho de Segurança da ONU.



Representando o Ministério das Relações Exteriores, a ministra substituta Maria Laura afirmou que é “uma grande honra” participar da abertura do evento na sede do Congresso Nacional. Ela destacou que a presença dos países parceiros nesta edição do Fórum é um sinal de que o grupo está no caminho certo, lembrando que a categoria de parceiros foi criada recentemente, em 2024. “Temas como saúde global, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento econômico inclusivo e reforma da arquitetura multilateral refletem preocupações centrais da nossa sociedade”, afirmou.

Maria Laura também salientou a importância do Fórum como peça central do pilar “people to people” da diplomacia brasileira. Ela destacou o crescimento do encontro, que nesta 11ª edição se consolida como espaço de diálogo político relevante. A ministra citou ainda a realização da reunião de mulheres parlamentares, que ocorreu no dia anterior, como um “momento simbólico e substancial” no compromisso com a equidade de gênero.



Leia também: Segurança reforçada e trânsito monitorado durante o 11º Fórum Parlamentar do Brics em Brasília



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ressaltou que os parlamentos são “o elo necessário entre os interesses dos povos que representamos e as instâncias de decisão global”. Ele frisou que o Brics é uma plataforma importante de diálogo e cooperação, na qual os parlamentos podem atuar de maneira decisiva na formulação de políticas públicas que promovam justiça social e desenvolvimento sustentável. “Somos, cada parlamento, a voz do nosso povo, da nossa gente”, reforçou.



Leia também: Pinato denuncia imposições dos EUA e pede pragmatismo no Brics

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), por sua vez, enfatizou a necessidade de reformar organismos multilaterais, como a ONU, para que representem a atual configuração global. Ele defendeu que esses organismos devem ser fortes e justos, afirmando que “os parlamentos nacionais devem estar preparados para garantir os direitos fundamentais e promover ações concretas para o bem-estar das populações”. Motta concluiu destacando o papel fundamental dos parlamentos na promoção de políticas públicas inclusivas e sustentáveis.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro