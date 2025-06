Gleisi chama Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro de "conspiradores fugitivos"

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou o X nesta quarta-feira (5/6) para criticar os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP), ambos atualmente fora do país.

Na avaliação de Gleisi, os parlamentares são "conspiradores fugitivos". A ministra alegou que eles "querem uma intervenção no Judiciário e no processo político brasileiro". Ela também disse que Carla Zambelli foi "condenada por seus crimes" e que Eduardo Bolsonaro é "alvo de investigação policial", acusando-os de "mentir e difamar nosso país".

A ministra ainda rebateu a alegação de que o Brasil seria uma ditadura, afirmando que "ditadura estaríamos vivendo se vingasse a tentativa de golpe contra a eleição de Lula para manter Jair Bolsonaro no poder". "Ditadura foi o regime dos torturadores que Bolsonaro idolatra e que tanto horror causaram no país", completou.

Carla Zambelli junta-se a Eduardo Bolsonaro na conspiração dos fugitivos contra a Justiça e a soberania do Brasil. Ela, condenada por seus crimes, e ele, alvo de investigação policial, mentem e difamam nosso país. Ditadura estaríamos vivendo se vingasse a tentativa de golpe… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 4, 2025

Deputados bolsonaristas chamam Brasil de ditadura

Tanto Eduardo Bolsonaro quanto Carla Zambelli têm chamado publicamente o atual governo de ditadura. Ao deixar o Brasil, Carla Zambelli declarou intenção de "resistir, voltar a ser a Carla que era antes das amarras que essa ditadura nos impôs".

Já Eduardo Bolsonaro respondeu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que havia classificado a atuação dele nos EUA como "terrorista" e afirmado que o deputado "tenta lamber as botas do Trump".

Eduardo Bolsonaro afirmou estar nos EUA para "defender a liberdade do povo brasileiro". Ele acusou Lula de querer "voltar à cena do crime para roubar os aposentados do INSS e também as estatais brasileiras".

No entanto, as fontes observam que Eduardo Bolsonaro não forneceu provas para essa alegação, e que o esquema de fraude no INSS estava em curso desde 2016 e os valores desviados aumentaram nos últimos dois anos, já na gestão petista.

Desdobramentos judiciais de Carla Zambelli

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão, além da perda do cargo de deputada federal. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva da deputada.

Na decisão, Moraes afirmou que Zambelli tentou "se furtar da aplicação da lei penal". Além disso, o ministro determinou o bloqueio dos passaportes de Zambelli e a inclusão de seu nome na lista de difusão vermelha da Interpol.

Eduardo Bolsonaro também é investigado pela Polícia Federal sobre uma eventual coação no curso do processo do golpe, entre outros crimes.