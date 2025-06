Lula diz que Marina Silva é "magrinha" de "tanto trabalho"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse à imprensa nesta quinta-feira (5/6), que Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, está "bem magrinha" de "tanto trabalhar" em prol do Brasil nos desafios ambientais.

"Ela (Marina) saiu do Acre, na Amazônia, para ver se ficava mais robusta lá em Brasília, mas dão tanto trabalho para ela que ela não consegue engordar", afirmou o presidente, durante entrevista na França.

Marina Silva está presente na comitiva brasileira na França. A "brincadeira" ocorreu uma semana após a ministra ter sido desrespeitada durante sessão da Comissão de Infraestrutura do no Senado.

Além de Lula e Marina, outros sete ministros brasileiros participam de reuniões bilaterais com o presidente da França, Emmanuel Macron. Durante a coletiva de imprensa que Lula falou do tipo físico da ministra do Meio Ambiente, o líder brasileiro comentou sobre temas como a possível aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, a guerra entre Israel e Hamas — classificada por Lula como genocídio do povo palestino —, além de cooperações ambientais.