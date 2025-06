Moraes determina bloqueio de contas, investimentos e salário de Carla Zambelli

Moraes determinou, ainda, o bloqueio de todas as redes sociais usas pela parlamentar. O conteúdo das contas deverá ser preservado pelas plataformas, e os dados cadastrais enviados ao STF - (crédito: Carlos Moura/SCO/STF)

Além de determinar a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli (PL-SP), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou o bloqueio dos passaportes da parlamentar, inclusive, o diplomático, bem como de seus bens, contas bancárias, investimentos, veículos, imóveis, embarcações e aeronaves.

As medidas visam garantir o pagamento da multa — imposta no mês passado a Zambelli quando o STF a condenou pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) — e a reparação dos danos, cujo valor mínimo foi fixado em R$ 2 milhões.

A Câmara será notificada para bloquear salários e quaisquer verbas destinadas a Zambelli, redirecionando os valores ao pagamento integral da multa.

Moraes determinou, ainda, o bloqueio de todas as redes sociais usas pela parlamentar. O conteúdo das contas deverá ser preservado pelas plataformas, e os dados cadastrais enviados ao STF.

Por meio de nota, Zambelli classificou de "ilegal, inconstitucional e autoritária" a ordem de Moraes para prendê-la e protestou contra o bloqueio dos perfis.

"O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da conta de Instagram do meu filho, João Zambelli, um jovem de apenas 17 anos que está iniciando sua trajetória na vida pública. Com isso, não atacou apenas a deputada ou a cidadã Carla Zambelli. Ele atacou uma mãe", completou.

Deputado italiano

Ontem, um dia depois de Zambelli declarar que será "intocável" pelas autoridades brasileiras quando for para Roma, um deputado italiano Angelo Bonelli, porta-voz do partido Europa Verde, contatou o governo do seu país para pedir a extradição da congressista brasileira se ela pisar em solo italiano.

"Eu acho que essa declaração é uma vergonha. Hoje (ontem), apresentei uma pergunta urgente ao governo italiano, ao ministro do Interior (Matteo) Piantedosi e ao ministro (Antonio) Tajani, das Relações Exteriores, para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol implementando o acordo de cooperação judiciária entre Itália e Brasil em matéria de extradição", afirmou.

Para Bonelli, há risco de que criminosos usem a cidadania italiana para fugir da Justiça. "Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma resposta clara por parte do governo italiano sobre se pretende extraditar Carla Zambelli para o Brasil", pontuou.

Na terça-feira, dia em que anunciou que estava fora do Brasil, Zambelli afirmou, em entrevista à CNN, que estava nos Estados Unidos e que pretendia ir à Itália, onde não poderia ser extraditada. "Como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália, não há o que ele (Alexandre de Moraes) possa fazer para me extraditar de um país onde sou cidadã", disse.